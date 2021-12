Alex Belli su Delia Duran: “se mi lascia pazienza, non finisce il mondo”

Alex Belli sta avendo un periodo di crisi forse perché ha realizzato che tra lui e Soleil Sorge non c’è solo un’amicizia artistica. L’attore di Centoverine ha avuto l’ennesimo ripensamento e ha spiegato che se Delia entrasse ora nella casa uscirebbe con lei.

Cosa non credibile per alcuni, ma l’attore ha spiegato a Soleil Sorge che per lui è importante non far soffrire sua moglie.

Se fosse venuta sul tappeto rosso, io sarei andato via Sole. Come mai non l’ho già fatto? Perché è entrata al GF Vip due mesi fa. Io uscirò con Delia come dimostrazione d’amore. Questo tempo che stiamo qui sta facendo star male una persona fuori. Se penso di andarmene è perché non riesco a stare lontano da te.

Inoltre l’attore ha deciso di lasciare la casa il 13 dicembre: “Andare via è l’unico modo per starti lontano, perché rimanendo qui io non ci riesco proprio. Non devo dimostrare nulla a nessuno. Prendo la donna che amo e me ne vado definitivamente. Come mai non esco adesso? Perché siamo al lavoro e ho un contratto, tanto davanti ho pochi giorni e poi per me finisce.”

Soleil Sorge non sembra però essere convinta delle parole di Alex Belli: “Onestamente non capisco molto quello che dici. Se volevi uscire con lei potevi farlo l’altra volta. Poi perché non te ne vai adesso? Ok, non è entrata lei, ma è a casa vostra, puoi uscire e raggiungerla.”

Alex Belli sembra non aver per niente paura della fine del matrimonio e spiega:

Se usciti da qui io trovo una situazione che è irrisolvibile allora dirò ‘questa cosa del GF Vip ci ha messo davanti ad una prova e non siamo stati abbastanza forti, ne prendo atto e vado avanti’. Non finisce il mondo. vengo da un matrimonio finito, punto e basta. Inutile pensarci adesso, fino a che non usciamo e capiamo tutto non avremo la soluzione.