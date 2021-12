Alex Belli dopo la puntata di lunedì sera ha trovato manforte in Giacomo Urtis. Il concorrente è infatti entrato in crisi l’ultima settimana dopo essersi avvicinato moltissimo Soleil Sorge.

L’attore di Centovetrine è ancora convinto che Delia Duran perdonerà tutto una volta fuori dalla casa del Grande Fratello VIP, secondo Alex Belli infatti la moglie è una donna aperta e non è affatto gelosa del rapporto che si creato tra lui e la Sorge.

Il discorso è emerso con Giacomo Urtis, una persona anch’essa dalla mentalità molto aperta. E Alex Belli ha spiegato:

Delia capirà tutto è una apertissima lo so bene. La conosco da tanto. Non è una donna chiusa di un paesino. Sì il general public non può capire molte cose. Come mai si è arrabbiata quando è venuta qui al GF? Amore lo sai meglio di me come funziona in questo mondo. Ci sono persone esterne al programma che magari l’hanno consigliata in quel modo. Poi si è trovata davanti Sole in puntata ed ha portato avanti i consigli. Però fidati che lei è apertissima di mentalità e non è arrabbiata. […] Hai visto quando hanno detto che siamo un trio io te e Soleil?

A questo punto Giacomo Urtis ha aperto il vaso di Pandora ipotizzando che tra i tre potrebbe esserci davvero una relazione aperta, Alex Belli non sembra disprezzare:

Delia capirà tutto, sono convinto di questo. […] Sei matto Giacomo? Se parli di coppie aperte qui la gente ti prende per pazzo. […] Ma tu lo sai cosa mi ha detto prima di entrare Delia? ‘Guarda, so che molto probabilmente la persona con cui ti troverai bene sarà Soleil’. A lei Soleil piace e io lo so. A casa noi abbiamo la nostra amica Stella, che viene con noi in vacanza, ha anche dormito con noi. Tanto per come sono fatto io, Delia e Giacomo, il pubblico generalista non ci capirà mai!

Sembra che proprio questa disponibilità di Delia avrebbe fatto aprire l’attore alla relazione e al matrimonio con la modella sudamericana: