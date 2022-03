Alla soap non c’è mai fine. Alex Belli fa ancora una volta il suo ingresso nella casa del GF Vip, per l’ennesimo chiarimento con Soleil Sorge. Un dettaglio, però, colpisce: è vestito con da sciamano. E tutti si chiedono: ma siamo seri?

Questa intrecciata storia che si è retta in piedi per tutta la durata di questo interminabile GF Vip ha stancato. Ma anche i diretti interessati sono stanchi. Quindi siamo arrivati alle battute finali. Si è giunti al traguardo e queste sono le ultime cartucce che il reality sta sparando prima del gran finale.

Viene mandata in onda una clip con un messaggio per l’Influencer da parte del suo ormai ex amico di chimica artistica. Lui sta cercando di convincere la Sorge a giustificare i suoi atteggiamenti, ma lei non è intenzionata a perdonare.

Fonte studio GF Vip

Ormai il triangolo amoroso Soleil, Delia e Alex sembra essere solo un lontano ricordo. Il GF ha attinto ad ogni minimo particolare e utilizzato ogni piccola sfumatura di questo bizzarro intreccio per rendere il reality più accattivante.

Ci hanno guadagnato tutti: in primis i diretti interessati, la produzione, gli ascolti del programma e, ultimo ma non per importanza, l’aspetto del personaggio. Tra tutti loro, Alex in prima fila ci ha guadagnato in visibilità creando un personaggio che in pochi dimenticheranno.

In questo modo Delia Duran può addirittura aspirare alla vittoria. Soleil Sorge, con ogni probabilità, sarà in giuria per il prossimo reality, quello de La Pupa e il Secchione. Una cosa è certa: il triangolo amoroso si spegnerà insieme alle luci della casa, nel corso dell’ultima puntata.

Ora non ci resta che attendere il gran finale. Quali saranno le carte che la redazione giocherà per la finalissima? Magari tornerà Alex a sostenere la sua compagna nella battuta finale. Non ci resta che attendere i risvolti e il “The end” di questo lunghissimo reality.