A breve su canale 5 arriverà il nuovo reality che sarà condotto da Barbara D’Urso: La Pupa e il Secchione Show. A darci qualche piccola anticipazione sulla nuova trasmissione è proprio la conduttrice, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.

Fonte studio Verissimo

La D’Urso svela che nel cast è presente anche il figlio di un famoso VIP che, però, non ha mai voluto riconoscere la parentela. Un po’ ciò che in qualche modo ha vissuto anche Paola Caruso, altra protagonista de La Pupa e il Secchione.

Come tutti ben ricordiamo, la Caruso ha potuto riabbracciare la sua mamma biologica, grazie proprio a un altro programma di Barbara: Live non è la D’Urso. Ma anche in questo caso, il papà biologico della donna non si è mai fatto avanti.

Anche lui, come nella storia sopra citata, è un famoso calciatore. C’è molta curiosità sull’identità del vip famoso che si nasconde dietro a questo nuovo concorrente. Oltre ai partecipanti, ci sarà anche una giuria di tutto rispetto.

Tra quest’ultimi si era fatto anche il nome di un’attuale gieffina: Soleil Sorge. Ecco cosa rivela la D’Urso in merito a ciò:

“Il terzo giudice è un segreto, nel senso che non sappiamo ancora se accetterà, se non accetterà, cosa succederà.. Se è Soleil? Non lo so! Non posso dirti niente! Ora è dentro la Casa! Anche se io desiderassi avere Soleil come faccio a dirglielo, sta là. Se esce prima posso dirglielo, se arriva in finale glielo dico la notte alle due. Magari dice di no e mi ritrovo con un punto interrogativo là”.

Il nome della Sorge era già stato dato per certo. Non ci resta che attendere la fine del GF Vip, per vedere cosa la Vippona deciderà di fare.