Dopo il confronto tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, l’attore sembra essere andato in crisi profonda. Nella notte, il protagonista di Centovetrine avrebbe aperto la porta rossa per andarsene dalla casa.

A fermalo è stata Soleil Sorge che più volte avrebbe richiuso la porta alle spalle di Alex Belli. Alcuni gesti dell’attore però non sono passati inosservati.

Se al pubblico non è sfuggito che l’attore non ha mantenuto la distanza di sicurezza con Delia Duran, a Sophie Codegoni non è sfuggita l’apertura della porta, non solo la rossa, ma anche la seconda.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato con i compagni mettendoli in guardia di una possibile eliminazione del concorrente. Alex Belli ne ha combinate davvero di tutti i colori questa settimana:

Certo che dovrà uscire ve lo assicuro. Guardate che ha aperto la seconda porta che dà sull’esterno. Ragazzi è ovvio che è squalificato. Ma no, guardate che questo è il regolamento. Ha aperto davvero la seconda porta, oltre che la prima ovviamente. Vi dico che l’ho visto io è. L’ha aperta, ok che non è uscito, ma l’ha aperta.

Sembrerebbe che il regolamento vieterebbe l’apertura della porta, non solo l’uscita.

No, no, no, non si può proprio aprire. Se apri la prima porta rossa sei eliminato, se apri la seconda sei squalificato. Vuol dire che nemmeno più in studio puoi andare. Questo è il regolamento. L’ho letto sul contratto e poi è sempre successo così”.

Staremo a vedere quello che accadrà lunedì in puntata, Alfonso Signorini gli farà passare liscia anche questa? Sembra che l’attore deve fare i conti con moltissime situazioni aperte ormai!