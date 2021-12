Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello VIP, Alex Belli e Soleil Sorge non possono più tirarsi indietro. I due hanno ormai dichiarato il loro interesse l’uno per l’altra e l’attore di Centovetrine ha confessato alla showgirl di essersi innamorato di lei.

Proprio per questo, l’attore vorrebbe abbandonare il reality per troncare prima possibile questo interesse visto che, fuori dalla casa di Cinecittà, ha una vita meravigliosa che lo aspetta. Ha spiegato:

Non ce la faccio a stare accanto a te e vivere questa cosa qui. Voglio proteggere te e Delia e per farlo devo andare via da qui. Io 13 giorni ed esco. Meglio che esca tra 13 giorni. Ascolta non sto dicendo oggi, ma per la data che doveva essere la finale. Non voglio fare del male a te. Ho paura di ferire qualcuno.

Alex Belli non se ne andrebbe a cuor leggero sembra che il rimorso lo divori, le sue dichiarazioni non possono assolutamente passare inosservate tanto che ha ipotizzato una relazione con Soleil Sorge:

Però quello che abbiamo è unico. Se io non avessi avuto una storia fuori, io e te avremmo costruito una delle storie d’amore più belle del GF Vip. Però siccome non è così. Io però baby non posso, non posso andare oltre ti prego, devo cercare di fermare questa roba. Abbiamo cercato di mantenere tutto nella fase goliardica di amicizia, ora non gestiamo più il rapporto. Abbiamo passato il limite fidati. Non l’abbiamo cercata o voluta. Adesso siamo in un limbo e l’unica soluzione è che tu non mi veda più. Magari un giorno ci rivediamo, quando tutto sarà passato. La nostra razionalità adesso non funziona.

Soleil Sorge d’altro canto non vorrebbe esser lasciata sola, ma non vuole trattenere in alcun modo il suo amico speciale. Come andrà a finire? Lo scopriremo ben presto.