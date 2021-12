Il sospetto che Alex Belli sia d’accordo con la moglie Delia Duran su tutto ciò che sta accadendo nella casa e fuori, ce l’hanno molte persone. Nelle ultime ore anche Soleil pensa che quelle foto di Delia con Simone Bonaccorsi rese note nel corso della scorsa puntata, siano frutto di un gossip montato a regola d’arte.

Così dopo il chiarimento in sauna con Alex che si è praticamente dichiarato a lei (“Non era una cosa che avevamo programmato. Tutto questo ci ha portato ad avere una complicità incredibile. Quando tu ti allontani mi manca la terra da sotto i piedi e sto male, capisci? Allo stesso tempo vorrei fuggire da te, ma non riesco. Pensavo di poterti gestire, ma non ce la faccio. Ho nascosto tutto per questo periodo” – le sue parole), l’influencer ha deciso di affrontarlo giocando a carte scoperte.

“Parlando con amici che si occupano di gossip, so benissimo che tu e Delia eravate a cena insieme nel momento in cui è stata fatta una roba con una paparazzata insieme ad una donna” – ha detto Soleil riferendosi ad un precedente fatto di cronaca rosa.

“Eravate entrambi a conoscenza della cosa, eravate entrambi in quella situazione di teatrino, di gossip” – lo accusa.

Riferendosi alle foto di Delia con Simone Soleil svela di essersi accorta di un particolare. “Delia indossava lo stesso vestito della puntata, l’ho chiesto anche ad Alfonso che me lo ha confermato”.

“Era una sfilata di un’azienda che curo io” – la replica di Alex che finisce con il peggiorare la situazione. “Ottimo modo per fare pubblicità al brand, parliamoci chiaramente. Conosco troppo bene queste cose, non fare l’ingenuo” – ha ribattuto Soleil Sorge.

Alex questa volta sembra davvero messo all’angolo e ha cercato di giustificarsi dicendo: “Non ho mai fatto nulla di tutto questo. Il gossip l’ho subito e non me ne frega niente. Questa roba non c’entrava un ca**o: ero a quella cena perché mi avevano invitato, c’erano Delia, Mirko e Guenda Goria”.