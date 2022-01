Una serata davvero incredibile quella del GF Vip andata in onda su canale cinque. In studio presente come al solito Alex Belli, per l’ennesimo confronto in cerca di chiarezza con la sua amica speciale e sua moglie.

Fonte Studio GF Vip

Il pubblico e Alfonso Signorini vogliono trasparenza, niente più teatrini. Che rapporto c’è tra l’attore e Delia Duran? Ma soprattutto cosa c’è stato tra Belli e Soleil sotto le coperte? Lui decanta amore per tutte. La storia è sempre più intrecciata e meno chiara.

Ma l’attore incredibilmente perde le staffe e, non sentendosi capito, ha sbottato: “Sono stato chiarissimo, siete voi che non ascoltate con quelle orecchie!”. Ma a non aver capito nulla non sono solo le dirette interessate. Alfonso Signorini cerca più volte di intervenire per aiutare il pubblico a comprendere meglio le dinamiche di questa bizzarra storia.

Ma il conduttore non riesce a prendere la parola e perde le staffe proprio contro Alex Belli.

“Va bene, però adesso anche basta. Alex, per fortuna che tu stasera non volevi parlare ed avevi scelto la linea del silenzio, eh. Se vuoi magari uscire.. Autori, per favore lo accompagnate fuori? Perché io non posso lavorare così. Siamo in diretta ed io mi rifiuto di lavorare così. Vai pure fuori, vattene fuori! Vai a fare l’imbonitore da un’altra parte. Non si può lavorare così. Serve rispetto per il pubblico”.

Il conduttore invita l’attore ad abbandonare lo studio, visto che il suo atteggiamento gli impedisce di svolgere il suo lavoro. Così Signorini esorta gli autori a scortare fuori dallo studio Alex. L’ex gieffino, con fare altezzoso e molto scocciato, si alza e a passi lunghi si allontana, lasciando lo studio e un furioso Alfonso, esasperato. L’applauso del pubblico accompagna l’uscita e Delia Duran commenta: “Ecco esatto forse è meglio”.