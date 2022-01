Alfonso Signorini rimprovera i concorrenti: “Se non reggete, quella è la porta”

Alfonso Signorini fa una ramanzina per rimettere in riga i vipponi per i loro atteggiamenti

La puntata del GF Vip andata in onda ieri sera ha regalato al pubblico una folta rosa di colpi di scena. Si inizia andando subito al dunque: in fin dei conti le polemiche sollevate in questi giorni sui social non potevano passare inosservate. Fulcro del discorso sono i duri scontri avvenuti in questa settimana tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassié.

Per tale motivo, Alfonso Signorini decide di fare una ramanzina per rimettere gli animi scomposti a loro posto. Il conduttore fa il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia per guardare i vipponi uno a uno negli occhi. Dopo aver mandato in onda una clip per mostrare a tutti come, in realtà, sono andate le cose, Signorini scende in campo per dare una bella strigliata generale.

Un discorso che coglie in un certo qual modo un po’ tutti, chi più e chi meno. “Non esiste una gerarchia di chi si debba o non si debba vergognare. Tutti ci dobbiamo vergognare, per la mancanza di sensibilità, ci dobbiamo vergognare quando scappa di dire scimmia ad una persona, ci dobbiamo vergognare quando una ragazza di 23 anni apostrofa una donna di 70 e passa anni con epiteti, ci dobbiamo vergognare quando la parola rispetto e accoglienza non esiste più”.

Ma non termina qui, Signorini vuole anche mettere in chiaro un altro discorso: “Attenzione, però, perché la legge del taglione non è le legge della società civile, non dobbiamo restituire a tutti pan per focaccia, prima di dare degli epiteti bisogna pensarci due volte, anche lei sbaglia perché non ci aspetteremmo di sentire da una persona della sua età e della sua esperienza delle frasi abominevoli. Credetemi, è una televisione brutta da ascoltare, tutti ci sentiamo dalla parte della ragione, ma non è così”.

Un discorso che in molti sperano possa ristabilire un po’ di ordine e rispetto fra i vipponi. Anche se, come ben fanno notare parecchi fans, se la barca va allora lasciala andare. Sarà così? Non ci resta che attendere i risvolti delle prossime puntate.