Alex Belli, anche fuori dalla casa del Grande Fratello VIP, continua a partecipare a diversi programmi televisivi. Ora l’attore di Centovetrine ha preso parte al programma in prima serata di Paolo Bonolis, Avanti un Altro.

Ovviamente, il conduttore del quiz show ha stuzzicato Alex Belli soprattutto in relazione alla situazione con Soleil Sorge. Di cosa è successo sotto le coperte ormai se ne parla in tutti i programmi tv.

Delia Duran, entrata lunedì scorso nella casa del Grande Fratello VIP, ha parlato chiaramente di quanto accaduto tra i due nella notte proprio senza filtri:

Mio marito mi ha detto la verità di quello che avete fatto quella notte. Dillo, rivela cosa è successo sotto le coperte. Ok lo dico io, c’è stato qualcosa di intimo.

Paolo Bonolis ha quindi chiesto all’ex concorrente del Grande Fratello VIP cosa sia successo e l’attore ha replicato: “Se ho fatto di tutto? Non è che mi sono acc0ppiato a destra e sinistra, diciamo l’ho fatto a destra, anzi, no a sinistra. Dico sinistra perché a destra avevo Davide Silvestri.“

L’argomento era emerso anche a Verissimo e al tempo Alex Belli spiegò:

Io e lei abbiamo instaurato un bellissimo legame. Poi non è così importante quello che è accaduto o meno di notte. Cosa è successo nello specifico? Non sono uno che chiacchiera, ma ha ragione Sole a dire che è successo di più fuori dalle coperte, e sono cose che avete visto e sentito tutti. A un certo punto, le ho detto: ‘Qual è la nostra direzione? Dici che hai fuori un uomo fantastico, l’uomo della tua vita, io dico che ho una storia bellissima, che Delia ha in mano la mia vita e secondo te io ti dico che lascio tutto? È impossibile