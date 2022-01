La reazione di Alex Belli alla dedica di Soleil Sorge nella casa

L'attore è intervenuto sui social per commentare la dedica di Soleil

Soleil Sorge ha scelto Alex Belli, ex concorrente della casa, come persona alla quale rivolgere il suo pensiero quando dal GF Vip, è stato richiesto a tutti i concorrenti di esprimere un pensiero nei confronti di una persona cara durante la cena indiana per il compleanno di Kabir Bedi.

Soleil Sorge ha nominato Alex Belli, con il quale sotto gli occhi di tutti, sappiamo aver intrecciato una relazione per “attrazione chimica artistica”, che ha destato non poco movimento e gossip nella casa, fino all’uscita di lui e all’ingresso della moglie, Delia Duran, con la quale Soleil si è vista costretta a convivere.

In seguito all’ingresso della moglie di Belli Soleil ha annunciato di vivere malamente la sua permanenza nel reality, e dopo una crisi di pianto, la ragazza si è mostrata contrariata nei confronti dell’accoglienza riservata alla Duran da parte di alcuni suoi compagni d’avventura.

E proprio ieri, quasi facendo intendere agli spettatori di provare qualcosa di più che un’attrazione artistica, ha voluto rivolgere un pensiero nei confronti dell’attore : “Io mi ero dimenticata di fare un saluto ad Alex. Un bacio per tutto quello che ci hai dato. Amato dentro e fuori la Casa.”

Il tweet di ringraziamento di Alex Belli

A scatenare la pioggia di critiche da parte del web non è stato tanto il pensiero di Soleil, che ha gelato i suoi coinquilini, ma quanto la replica di Belli avvenuta tramite un tweet. “L’unica che mi pensa ed è connessa come la mia essenza. Chi ha orecchie, intenda!” – ha scritto. Ovviamente, tutto fa intendere che oltre a voler ringraziare la Sorge quella di Belli sia anche stata una frecciatina nei confronti della moglie Delia Duran. Delia che dopo l’uscita dalla casa del marito l’ha lasciato sul divano a godersi lo spettacolo del suo ingresso nella casa.