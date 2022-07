Alex Nuccetelli, nuove dichiarazioni su Totti e Ilary: “Nessun tradimento”

Alex Nuccetelli ieri è stato ospite a Estate in diretta, il contenitore di Rai Uno condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini. Scontato il motivo della sua presenza in studio: parlare della fine della relazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Il pr romano amico di famiglia dei due oltre ad aver raccontato aneddoti già risaputi ha svelato anche alcune novità. Innanzitutto quanto ai motivi della rottura, Alex ha detto di non credere alla tesi del tradimento.

Fonte: web

“Io ho finito due storie importanti della mia vita, credo che dopo vent’anni possano accadere tutte le cose. Secondo me non è vero che ci sono terze persone, soprattutto in rapporti di questa importanza bellezza e solidità. Loro sono stati due genitori fantastici, da esempio per tanti giovani, che hanno cresciuto i figli nella maniera più genuina del mondo, cercando veramente di fare apparire in loro delle radici di base. Le tentazioni sono tante. Credo che c’è da fare un plauso assoluto a questi due ragazzi così belli e vincenti.” – ha detto.

Da studio però gli hanno fatto notare della relazione ormai quasi certa dell’ex capitano della Roma con Noemi Bocchi ma il pr ha ammesso di non saperne nulla seppur si senta molto spesso con Totti.

“Ci sentiamo spessissimo e sempre, sin da single, non è mai stato un uomo di quelli che si è vantato delle sue conoscenze o delle sue cose, è molto riservato” – ha ammesso.

Insomma il pr romano diventato oggetto del desiderio dei giornalisti negli ultimi giorni non ha alla fine svelato nulla di nuovo rispetto a quello che aveva già detto, ovvero di esser stato lui il cupido tra Totti e Ilary. Colui che li fece conoscere e far scattare la scintilla.

Quanto a Noemi Bocchi Alex ha ammesso di non aver certezze ma le immagini sembrano ormai non lasciare più dubbi.