Alex Schwazer, la scritta sulla mano incuriosisce i fan: ecco cosa c’era scritto

La scritta sulla mano di Alex Schwazer non è passata in osservato ai fan

Ieri sera, giovedì 26 ottobre 2023, è andata in onda un’altra puntata della nuova edizione del Grande Fratello. Quando Alex Schwazer è stato chiamato in confessionale, i fan non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio alquanto bizzarro. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Le dinamiche all’interno della casa più spiata d’Italia si fanno sempre più interessanti. Questa volta, a finire al centro della cronaca rosa è stato Alex Schwazer e a renderlo protagonista di un gossip è stato un dettaglio che i telespettatori hanno notato sulla sua mano.

Lo sportivo si trovava in confessionale, e, poco prima di uscire, ha salutato il pubblico. Proprio in questo momento, i telespettatori hanno notato una scritta sul palmo della sua mano sinistra. Che cosa c’era scritto? Stando ad alcune indiscrezioni emerse in rete, questa sarebbe stata la frase:

Posso indicare quando.

Dinanzi a tale episodio il web si è diviso in due parti. C’è chi sostiene che quella frase sia stato un promemoria riferito a ciò che avrebbe voluto dire prima della nomination e chi invece crede che dietro questa cosa si possa nascondere qualcosa di malizioso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Alex Schwazer in confessionale

In ogni modo, in confessionale, Alex Schwazer ha dichiarato che abbandonerà ufficialmente il reality condotto da Alfonso Signorini se nella prossima puntata non verrà mostrato il video in cui Beatrice Luzzi gli fa le avances. Queste sono state le sue parole: