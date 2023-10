Alfonso Signorini sbotta al Grande Fratello contro i concorrenti: “Siete fuori”

Nel corso della puntata più recente del Grande Fratello, i concorrenti sono finiti nei guai. Nel dettaglio, Alfonso Signorini è stato costretto ad intervenire mentre i gieffini eseguivano le nomination e si è lasciato andare ad una sfuriata in diretta. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Ieri sera, giovedì 19 ottobre 2023 è andata in onda un’altra puntata della nuova edizione del Grande Fratello. Sul finire della diretta, Alfonso Signorini è stato costretto a rimproverare i concorrenti in quanti si sono resi protagonisti di un clamoroso gesto che avrebbe violato il regolamento del reality show.

Lo sfogo di Alfonso Signorini

Sul punto di fare le nomination, alcuni gieffini non hanno aspettato il via libera del conduttore e hanno sbirciato le carte senza il suo consenso. Alla luce di questo, il diretto di “Chi Magazine” è andato su tutte le furie e si è trovato costretto a rimproverare gli inquilini:

Ma scusa, scusate, chi vi ha detto di smanettare con le carte? Vi ho dato qualche licenza eh?

Tuttavia, sembra che alcuni non abbiano preso sul serio il rimprovero. infatti, mentre Fiordaliso ha chiesto le proprie scuse, Giselda Torresan è scoppiata a ridere, un gesto che ha fatto arrabbiare ancora di più il conduttore:

E no, rido io Giselda. Non rido per niente.

A questo punto, Fiordaliso ha tentato di prendere le difese della sua coinquilina affermando di essere rimasta scioccata per via dell’inaspettata eliminazione di Samira. In ogni modo, a Signorini è piaciuto il loro comportamento e ancora una volta ha sbottato: