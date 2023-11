Alex Schwazer non parteciperà alle Olimpiadi 2024: l’annuncio

Nella puntata del Grande Fratello trasmessa ieri sera, 16 novembre 2023, Alex Schwazer, ha ricevuto una notizia estremamente sconcertante che riguarda la sua partecipazione alle Olimpiadi del 2024. L’agenzia mondiale antidoping ha deciso di non concedergli alcun favore o sconto, motivo per il quale l’atleta non potrà prendere parte alle olimpiadi che avranno luogo a Parigi nel 2024.

Le speranze di Schwazer di competere alle Olimpiadi del 2024 sono state ufficialmente infrante durante la puntata del Grande Fratello andata in onda il 17 novembre 2023. Durante la trasmissione, Alfonso Signorini ha annunciato la notizia, mettendo così fine alle possibilità dell’atleta di ottenere il pass per l’evento sportivo di livello mondiale.

Il diretto interessato ha preso la parola successivamente alla divulgazione della notizia, pronunciando un discorso commovente. Nel suo intervento, Schwazer ha espresso la sua delusione per l’inevitabile esclusione dalle Olimpiadi, sottolineando che l’Agenzia Mondiale Antidoping non ha concesso alcuna clemenza in merito alla sua situazione.

Nonostante questa amara realtà, l’atleta ha dichiarato di non avere rimpianti riguardo alle sue scelte passate e ha affrontato la situazione con dignità:

Non è stata favorevole. Sono dispiaciuto, questa decisione è sbagliata perché non è una decisione presa in maniera neutra. Credo di pagare il fatto di non aver mai accettato un verdetto della giustizia sportiva e di aver lottato per anni per la mia innocenza. Sono qui da 10 settimane con voi, ho sempre dato il massimo. Mia moglie e i bimbi sono sempre presenti nel pensiero. Di rimpianti non ne ho…

La parole della moglie di Alex Schwazer

Successivamente, nel corso della diretta del programma condotto da Alfonso Signorini, significativo è stato l’intervento di sua moglie Kathrin Freund. Quest’ultima ha mostrato tutto il suo sostegno per atleta. Queste sono state le sue parole: