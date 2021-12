Nel corso delle ultime ore è giunta una bellissima notizia su Alex Zanardi. Finalmente il celebre campione è tornato a casa. Ad annunciarlo è stata sua moglie Daniela Manni durante i Collari D’Oro 2021 dei Coni alla Sala Sinopoli dell’auditorium Parco della Musica a Roma. Scopriamo cosa è successo nel dettaglio.

Dopo il terribile schianto contro un camion risalente a un anno e mezzo fa, Alex Zanardi riceve le dimissioni dall’ospedale. Il noto atleta ha fatto ritorno nella sua casa insieme a sua moglie Daniela. L’annuncio è arrivato da quest’ultima la quale ha espresso tutta la sua felicità e commozione. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Ai Collari D’Oro 2021 dei Coni alla Sala Sinopoli dell’auditorium Parco della Musica a Roma è giunto l’annuncio delle dimissioni di Alex Zanardi dall’ospedale. A seguito dell’incidente avvenuto un anno e mezzo fa che lo ha costretto ad un lungo ricovero in ospedale adesso il campione paraolimpico è tornato a casa.

In occasione dell’evento ha parlato dal palco Luca Pancalli, presidente del Cip:

Daniela Manni, la moglie di Alex Zanardi, con queste parole ha dichiarato il ritorno a casa del celebre atleta paraolimpico:

Abbiamo aspettato a lungo che ciò accadesse e siamo molto felici che sia stato possibile ora, anche se in futuro ci saranno ancora dei soggiorni temporanei in cliniche speciali per effettuare misure di riabilitazione specifiche sul posto.

Stando alle dichiarazioni della donna, Alex Zanardi continuerà a fare riabilitazione presso la sua casa. Il percorso di guarigione è ancora lungo in cui:

battute d’arresto ci sono e non si possono fare previsioni. Ma Alex dimostra ripetutamente di essere un vero combattente. Per lui – ha aggiunto in un’intervista al sito Bmw – è molto tornare dalla sua famiglia e nel suo ambiente familiare. Per un anno e mezzo ha visto solo me, nostro figlio e sua madre. Ora stare in famiglia gli darà ancora più forza.