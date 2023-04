Alfonso Signorini, annuncio a sorpresa: grandi cambiamenti al GFVip

Senza alcuna ombra di dubbio, il Grande Fratello Vip è uno dei programmi televisivi più amati e seguiti dal pubblico italiano. Prima della serata finale, Alfonso Signorini si è reso protagonista di inedite dichiarazioni in merito alla prossima edizione del reality show. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Ieri, 3 aprile 2023 è andata in onda la puntata finale della settima edizione del Grande Fratello Vip. A conquistare il podio del celebre reality show è stata la modella e influencer Nikita Pelizon.

Tuttavia, prima della diretta, Alfonso signorini annunciato alcune sorprese che riguardano i cambiamenti in arrivo alla prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Stando a quello che ha rivelato il “Messaggero”, il reality show andrà in onda in un’altra location:

GF Vip, stasera l’ultima puntata in onda da Cinecittà: ecco dove trasloca lo studio del reality. La Casa più spiata d’Italia, quella abitata dai concorrenti in gara, resterà invece nello storico centro di produzione simbolo del grande cinema italiano, nella zona sud-est di Roma Lo studio del programma condotto da Alfonso Signorini si sposterà con tutta probabilità in via di Tor Cervara 286, ai Voxson, che già ospitano alcune produzioni televisive e che avrebbero superato la concorrenza degli studi Videa in via Livigno.

Inoltre, prima di dare il via alla puntata finale che ha visto vincere Nikita Pelizon, il celebre conduttore aveva annunciato anche alcune anticipazioni:

Siamo pronti per fare la festa stasera. Anticipazioni sulla serata? Ho un annuncio da fare. Sarà una sera pazzesca piena di sorprese per i nostri vipponi, alcune non se le aspettano proprio. E ce ne sono due o tre che spiazzeranno anche il pubblico da casa sono certo. Chi vince? per la prima volta quest’anno non ho certezze. Ho una mia idea, ma non su uno. Diciamo che sono indeciso tra due o tre vipponi. Per la prima volta da quando conduco. Questa è un’annata diversa. Ci potrebbe essere un colpo di coda che non ci aspettiamo.