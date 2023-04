GF Vip, le prime parole di Nikita Pelizon dopo la vittoria: “Stavolta ha vinto la verità”

Nikita Pelizon è la vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo sei lunghi mesi la porta rossa della casa più spiata d’Italia si è chiusa, in attesa di essere riaperta il prossimo settembre con una nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Dopo la vittoria, Nikita ha festeggiato insieme ai suoi amici e al suo ex fidanzato Matteo Diamante.

Dopo la vittoria di questa edizione del Grande Fratello Vip Nikita Pelizon ha festeggiato insieme ad alcuni dei suoi ex inquilini, come Antonella Fiordelisi, e al suo ex fidanzato Matteo Diamante. La vincitrice del reality, tramite un’Instagram Stories, ha poi voluto ringraziare tutti coloro che in questi mesi l’hanno sostenuta e supportata.

Queste sono state le prime parole che Nikita Pelizon ha condiviso sulla sua pagina Instagram dopo la vittoria:

Sono stra gasata, grazie. Grazie per tutto il sostegno. Ormai era diventato un appuntamento fisso il televoto, grazie per avermi capita. Grazie per la gioia che sto provando, abbiamo vinto insieme.

Nikita Pelizon vince la settima edizione del Grande Fratello Vip: cosa ha fatto la gieffina dopo la vittoria

Dopo aver abbandonato gli studi del Grande Fratello Vip la vincitrice ha raggiunto i suoi amici e parenti per festeggiare insieme a loro la vittoria. Sui social sono comparsi alcuni scatti di Nikita che, con una bottiglia di champagne in mano, ha commentato la sua vittoria della settima edizione del reality con queste parole:

Il mondo spesso sembra ingiusto, stavolta la verità ha vinto.

Con la vittoria del Grande Fratello Vip Nikita Pelizon si è aggiudicata il montepremi di 100mila euro. L’influencer ha ottenuto una percentuale di voti pari al 54,6% contro il 45,4% di quella ottenuta da Oriana Marzoli.