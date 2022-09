Alfonso Signorini, che attacco a Barbara D’Urso: “Non mi piacciono certi suoi…”

Tra i due non scorre buon sangue e lo dimostrano anche le recenti dichiarazioni rese dal direttore di Chi.

Barbara D’Urso e Alfonso Signorini sono due pietre miliari di Mediaset e della televisione italiana. I due sono da anni sulla cresta dell’onda e i loro programmi fanno sempre degli ottimi ascolti.

Eppure tra i due non c’è un rapporto idilliaco. Barbara e Alfonso infatti non si sono molto simpatici. Alcuni anni fa sembrava che l’astio tra i due fosse finito quando dissero “da oggi vogliamo ricominciare”. Ma a quanto pare così non è stato.

Fonte: web

Ancora oggi se parlate ad Alfonso Signorini della D’Urso, il conduttore del Grande Fratello Vip vi risponderà piccato. Lo ha fatto anche in occasione di una recente intervista dove gli è stato chiesto appunto della conduttrice partenopea.

Il direttore di Chi l’ha prima elogiata definendola “una macchina da guerra, capace di stendere la concorrenza”, poi però ha confessato cosa non gli va proprio giù.

Alla domanda se gli piace Barbara D’Urso, Signorini ha risposto con un secco no. Poi ha confessato cosa non gli piace di lei. “Non mi piacciono certi suoi ammiccamenti il modo di farsi vedere casalinga, ma così non è” – ha detto.

Insomma tra i due continua ad esserci grande rispetto reciproco ma anche grande indifferenza. Anche al termine della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, il conduttore non si rifiutò di lanciare una frecciatina alla collega.

“Non è roba da tutti i giorni per una prima donna come lei aver accettato con entusiasmo il suo volto e la sua figura su Italia 1 e lo fai con grande semplicità e con grande entusiasmo Brava!” – disse Signorini.

In molti collegarono queste parole ad una vera e propria frecciatina alla conduttrice partenopea. Barbara che è tornata di nuovo in onda con la nuova edizione di Pomeriggio 5. In attesa della partenza del Grande Fratello Vip che ruberà sicuramente tanto spazio nella sua trasmissione.