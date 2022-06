Grande Fratello Vip: i probabili concorrenti della nuova edizione

Terminata l’Isola dei Famosi in questa estate che sarà orfana di Temptation Island già è tempo di buttarsi in un nuovo reality in partenza a settembre. Stiamo parlando del Grande Fratello Vip che anche quest’anno sarà condotto da Alfonso Signorini.

In attesa del via previsto dopo l’estate, la produzione è al lavoro da tempo per allestire il cast. E iniziano a circolare anche i primi nomi dei concorrenti con alcuni che sono davvero interessanti.

Tra i nomi circolati nelle scorse settimane e che sono quasi certi del loro ingresso in casa troviamo la cantante Fiordaliso, Antonino Spinalbese ex di Belen Rodriguez, l’attore di film per adulti Max Felicitas, le due ex gieffine Guendalina Canessa e Carolina Marconi e la figlia di Vittorio Sgarbi Evelina.

Ma negli ultimi giorni a circolare sono stati anche due nomi nuovi visti come papabili nuovi concorrenti. L’indiscrezione è stata lanciata dal portale iGossip. La prima sarebbe l’attrice Antonella Ferrari.

Fonte: web

“Noi di IGOSSIP vi possiamo svelare in anteprima ed esclusiva che la bravissima e stimatissima attrice Antonella Ferrari ha sostenuto i provini come concorrente del GF Vip 7. Per l’attrice di numerose serie tv e fiction di successo, tra cui CentoVetrine e Carabinieri, ci sono buone possibilità di vederla nella Casa più spiata e famosa d’Italia” – si legge sul sito.

Il secondo probabile concorrente è Luca Di Carlo, l’avvocato che abbiamo avuto modo di conoscere in studio all’Isola dei Famosi in qualità di amico di Cicciolina.

“Noi di IGOSSIP vi sveliamo che Alfonso Signorini sarebbe pronto a “rubare” ad Ilary Blasi il legale del compianto Michael Jackson, della famiglia di Pablo Escobar e di Ilona Staller, in arte Cicciolina” – le parole riportate dal famoso portale.

Ma non solo. I nomi che circolano attorno al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini sono davvero tanti. Si parla anche di Alvaro Vitali, Antonio Razzi, la cantante Gigliola Cinquetti e la combo Vera Gemma e Jeda Fidel che parteciperebbero insieme come unico concorrente.

Smentite invece sono arrivate da Federico Fashion Style, Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Improbabili anche le partecipazioni di Manuela Arcuri e Pamela Prati.