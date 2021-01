Alfonso Signorini chiede umilmente scusa: “Ho sbagliato, lo ammetto”

Ieri sera, come di consueto ogni lunedì, è andata in onda la diretta del Grande Fratello Vip. Tante dinamiche, tanti scoop, ma era anche giunto il momento di fare un grande mea culpa. Da chi questa volta? Da Alfonso Signorini, il conduttore ha capito l’errore.

Il tutto è partito dalla diretta della scorsa settimana e dall’accesissimo scontro che tutti avrete visto tra Samantha De Grenet e Antonella Elia. In particolare l’opinionista non c’è andata giù leggera ed ha sputato cattiverie contro la concorrente.

Tra tutte però, a far particolarmente male, è stata quella sul suo peso. Antonella Elia ha fatto bodyshaming a Samantha De Grenet che è rimasta particolarmente male in quanto ha dovuto fare i conti con una vecchia ferita.

La donna ha infatti auto un tumore al seno che l’ha costretta a fare cicli di chemioterapia e a prendere farmaci. Uno stress immane per il suo corpo. Se le due non sono riuscite a raggiungere un punto d’incontro, ci ha pensato Alfonso Signorini:

Il conduttore ha esordito provando innanzitutto a difendere il suo bracco destro: “Certe cose forti erano eccessive ed inopportune […] Il punto più sensibile è quello della malattia ed io ci tenevo a far chiarezza su questo, Antonella Elia non sapeva che tu avessi avuto un tumore.“

Tuttavia, si è assunto anche le sue giuste e dovute responsabilità, spiegando e ammutendo il grave errore:

Concludo dicendo che da parte mia ho fatto una mancanza e non ho problemi a dirlo: avrei potuto interrompere quel teatrino immediatamente, non l’ho fatto e non averlo fatto credo sia un grande errore e chiedo scusa. Lo faccio nei confronti dei miei amici vipponi e nei confronti del pubblico a casa. Ho sbagliato. Vi chiedo scusa. Mia mamma diceva ‘chi lava i piatti prima o poi ne rompe uno’ ed è successo, purtroppo.