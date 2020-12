Come ormai noto il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini è stato prolungato fino a febbraio e questo ha creato un certo malcontento tra i concorrenti in crisi all’idea di dover restare altri due mesi in casa. Tra i più decisi a mollare Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini. La showgirl calabrese ha espresso la volontà di lasciare prima di natale la casa per festeggiare con suo figlio Nathan. Il figlio di Alba Parietti sta soffrendo molto la lontananza dalla fidanzata e dalla mamma e nonostante sia ancora incerto sulla decisione da prendere, sembrerebbe intenzionale a mollare.

Nei giorni scorsi Alfonso Signorini è entrato nella casa per parlare con i concorrenti e confortarli.

“Sono entrato perché sentivo il bisogno di dare una carezza a questo cast che si meritava un gesto d’affetto, dopo la notizia shock del prolungamento del programma. Stare qui dentro fino a febbraio non è una passeggiata, non stiamo parlando di tre settimane, come successo nella scorsa edizione, ma di due mesi, e questo ha certamente disorientato tutti” – ha detto Alfonso.

“Ho dato questa carezza con piacere perché i miei concorrenti sono persone meravigliose che si stanno mettendo in gioco e si sono spese con generosità e, se lo fanno, è perché si sentono rassicurate e protette. È una cosa di cui bisogna essere grati, spero di aver trasmesso loro la giusta energia”.

Alfonso Signorini commenta l’addio della Gregoraci

Poi sulla decisione di Elisabetta di lasciare, Signorini ha così commentato: “Non insisto con chi vuole andare via, le logiche televisive devono fare un passo indietro davanti alle scelte personali e familiari. Ognuno è libero di decidere e io accetto, anche con dolore, ogni scelta”.

Secondo indiscrezioni la Gregoraci abbandonerà la casa nella puntata del 7 dicembre. Francesco Oppini invece sta ancora decidendo. In casa ha creato un legame molto forte con Tommaso Zorzi e non vorrebbe lasciarlo solo.