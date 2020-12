Non c’è dubbio sul fatto che Elisabetta Gregoraci sia stata une delle celebrità più chiacchierate di questa edizione del Grande Fratello Vip. Che si tratti del suo passato con Briatore, del suo flirt con Pierpaolo Pretelli o dei look sfarzosi che ha indossato nella casa, non è mancata mai occasione per discutere della showgirl calabrese. Oggi a 40 anni Elisabetta mostra ancora un fisico da far invidia. Ma l’avete mai vista quando da giovanissima calcava il palco nei primi concorsi di bellezza?

Fonte: Instagram

Aveva 17 anni quando Elisabetta Gregoraci ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo. Dopo essere stata eletta Miss Calabria, è volata a Salsomaggiore per prendere parte a Miss Italia e, sebbene non sia salita sul podio, è riuscita lo stesso a raggiungere il successo Da quel momento è diventata una modella molto ambita sfilando per Armani e Dolce & Gabbana.

Ha avuto anche delle esperienze nel mondo del cinema prima di conoscere Flavio Briatore. Quel matrimonio l’ha fatta salire agli onori della cronaca. Dalla storia con Briatore è nato poi nel 2010 Nathan Falco. La storia tra i due è poi naufragata ma Elisabetta ha continuato la sua crescita professionale diventando una conduttrice. Molto apprezzata è stata la sua conduzione a Made in Sud. Oggi la sua partecipazione al Grande Fratello Vip l’ha lanciata ulteriormente in tv. Un’esperienza sicuramente positiva per lei.

Fonte: Google

Sono passati diversi anni da quando la Gregoraci faceva i suoi esordi nel mondo dello spettacolo. In tanti l’accusano di essersi sottoposta a ritocchini estetici per modificare le imperfezioni, in particolare il naso. La showgirl invece ha sempre smentito dichiarando di essere naturale al 100%. E oggi a 40 anni mostra con orgoglio la sua bellezza pura. Certo, rispetto al passato è un tantino più matura, da giovane aveva infatti il volto più paffuto, ma non ha perso la bellezza che da sempre la contraddistingue.