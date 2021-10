Alfonso Signorini è stato di nuovo ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Il conduttore è impegnato con la sesta edizione del Grande Fratello VIP, ma ha trovato il tempo anche di parlare della sua vita privata.

Il direttore di Chi, infatti, ha più volte sottolineato di essere da solo, ma non è del tutto vero. Il conduttore è infatti fidanzato da quasi 20 anni con lo stesso uomo.

Si chiama Paolo e si tiene lontano dai riflettori. I due sembrano volersi un gran bene e nutrono un rispetto notevole uno dell’altro. Alfonso ha spiegato:

Sto con Paolo da ben 19 anni, noi ci rispettiamo molto. Il rispetto innanzitutto. Io e Paolo abbiamo due vite parallele: ognuno il suo lavoro, la sua indipendenza, la sua vita, la sua casa, ma sentiamo sempre il bisogno di ritrovarci e di stare insieme. È la qualità del tempo a fare la differenza. Anche se abbiamo due caratteri molto diversi ci vogliamo molto bene, io ci sono per lui e lui c’è per me. Abbiamo fatto tanto cammino insieme.

Come in tutte le coppie ci sono anche dei momenti in cui ci sono tensioni. Le litigate non mancano ma fortunatamente si fa sempre pace. Anche la mamma di Alfonso Signorini adorava Paolo.