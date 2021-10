Il GF Vip è tornato in onda su canale 5 venerdì 22 ottobre. Come sempre, protagoniste della serata sono state le dinamiche interne della casa più spiata d’Italia, oltre che le grandi emozioni provate dai concorrenti. Durante la puntata del GF Vip andata in onda, Alfonso Signorini si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che lo hanno posto al centro di una polemica.

Venerdì 22 ottobre Alfonso Signorini è tornato su Canale 5 con una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Ospite speciale nella prima parte della trasmissione è stato Paolo Bonolis che è stato contattato telefonicamente dagli autori del programma dando inizio ad un simpatico sketch con il padrone di casa.

Proprio durante questo divertente momento, però, Alfonso Signorini si è lasciato andare ad alcune frasi che hanno scatenato l’ira dei fedeli telespettatori della trasmissione. Stando alle sue parole, infatti, Alfonso Signorini avrebbe condotto la puntata del GF Vip con 38 di febbre.

GF Vip, Alfonso Signorini in diretta con 38 di febbre: è polemica

Dopo la frase pronunciata dal conduttore del noto reality, il popolo del web ha commentato la vicenda scatenando una vera e propria bufera. Durante questo periodo di emergenza sanitaria causata dal covid, molti hanno sottolineato che bisogna rimanere a casa qualora si abbiano sintomi influenzali.

Alcuni, dunque, hanno commentato le parole di Alfonso Signorini sul web in questo modo:

Leggo che Signorini con 38 di febbre sta a condurre il GF Vip. Ma in periodo Covid tutto ciò è possibile??

Oppure:

E in barba a tutte le leggi anti covid Signorini sta facendo la trasmissione con 38 di febbre.

Dopo l’insorgenza di tale polverone il diretto interessato non è intervenuto a riguardo. Non ci resta che aspettare la prossima puntata del Grande Fratello Vip per scoprire se Alfonso Signorini risponderà alle accuse che gli sono state rivolte dopo le dichiarazioni rilasciate nell’ultima puntata del reality andata in onda.