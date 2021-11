Alfonso Signorini contro Lulù: “Vai fuori dal gioco”

Il momento delle nomination lascia sempre degli strascichi nella casa del Grande Fratello Vip. Ma questa volta a sbottare è stato Alfonso Signorini che si è lamentato con Lulù dell’ennesima nomination fatta senza una motivazione valida. Lulù Selassiè al momento della nomination ha deciso di fare il nome di Manila Nazzaro: “Non so perché. Non ci sta il motivo e non me lo posso inventare”.

A questo punto il conduttore ha sbottato minacciando di annullare la votazione se la concorrente non si fosse esposta.

“Parliamoci chiaro, la volta scorsa ti sei messa sotto al tavolo perché non sapevi che fare, oggi te ne esci che non sai chi nominare, ma allora vai fuori dal Grande Fratello e non giocare più. Ma perché devi sprecare così le nomination” – le parole di Alfonso.

Lulù ha provato a difendersi accusando il fatto che il GF metta degli immuni ogni volta come se lei poi non potesse nominare chi vuole veramente. “Ma magari ci saranno persone che non legano con te. Ma che cavolo stai dicendo? Io non accetto questa nomination, o mi dai la motivazione oppure la annullo” – minaccia il conduttore.

Lulù sembra in difficoltà e a quel punto la stessa Manila suggerisce una sorta di motivazione. “Allora la nomino perché mi rimprovera”. Alfonso Signorini resta basito: “È la prima volta che un nominato suggerisce una motivazione a uno che nomina”.

Poi promette a Lulù: “La nomination è una regola del gioco dove il concorrente si deve esporre. Se tu non ti vuoi esporre, non stai al gioco e allora esci. La prossima settimana non voglio più vedere una cosa del genere. Ci sarà pure una preferenza tra gli altri, non dirmi che sono tutti sullo stesso piano. Se nomini Manila ci deve essere un motivo”.