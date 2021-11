GF Vip, Manila Nazzaro a Patrizia Pellegrino rivela: “Sono andata contro tutti per lei”

Manila Nazzaro sta parlando con Patrizia Pellegrino di Soleil Sorge e del suo percorso al GF Vip. Manila riserva per Soleil delle bellissime parole. In fin dei conti, la Nazzaro ha difeso più volte l’influencer anche al costo di mettersi tutti contro.

Fonte studi GF Vip

Le belle parole fanno riflettere Patrizia, che sta per cambiare idea sulla gieffina. Soleil è diventata in poco tempo il personaggio di punta del GF Vip. Il suo carattere esplosivo e diretto, ha fatto sì che il pubblico si affezionasse a lei.

Da lei sono nate le principali dinamiche di questa edizione. Ma l’amore del pubblico non è altrettanto ricambiato dagli inquilini. Infatti la stragrande maggioranza di loro non la sopporta. Ma Manila è una delle poche che invece ammira e difende Soleil.

A tal proposito dice: “Dobbiamo fare attenzione ai modi e ai termini, e soprattutto la tempistica. Più sei sintetica, più il messaggio arriva pulito. Soleil ha un carattere che, crescendo, diventerà una forza. Ma ora la forza senza il controllo è nulla, deve imparare a dosarla. Io sono stata una delle prime ad andare oltre, mi sono schierata contro tutti per lei. Avevo tutto il gruppo di Raffaella contro, e lei era sola contro tutti”.

Patrizia, ascoltando le parole della Nazzaro, riesce a farsi un quadro più chiaro sull’influencer e rivela: “Io sono certa, anche se non la conosco, che lei ha un mondo di sofferenza dentro che l’ha resa un po’ ispida. Hai fatto bene a difenderla, perché come donna vale molto. Tutti noi siamo qui per migliorare, diciamo la verità, perché bisogna giudicare invece di dare una mano a chi è in difficoltà”. Ma Manila sulla sua amica ha le idee chiare: “La cosa più bella di Soleil è l’animo, non tanto il carattere. Ha un’attenzione che pochi hanno”.