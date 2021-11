Alfonso Signorini difende Manuel e invita Lulù a lasciarlo in pace. Lei scoppia in lacrime

C’è spazio in puntata ieri al GF Vip anche per un’altra delle vicende che sta tenendo banco nella casa: il rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Alfonso Signorini ne ha voluto parlare soprattutto dopo lo scontro avvenuto nel pomeriggio tra i due. In pratica lui ha chiesto degli spazi, per delle esigenze fisiche e psicologiche causate dalla sua condizione, e lei è sembrata non capire perché appunto lo ha seguito e ha continuato a chiedere spiegazioni.

Il giovane concorrente ha manifestato in confessionale il suo malumore: “Ho messo tutto il cuore e la pazienza per farle capire le mie esigenze, che non nascono da un vizio ma da una mia esigenza. Ho aspettato tanto e a parole sembra comprendere, però poi i fatti dicono ben altro”. Alfonso ha quindi difeso il nuotatore ed ha invitato la principessa a lasciarlo in pace. Lo ha fatto usando un tono abbastanza duro per cercare appunto di far capire che questo amore a senso unico non può andare avanti.

Alfonso Signorini alza la voce e Lulù scoppia a piangere

Lulù ha cercato di difendersi dicendo di aver capito di doverlo lasciare libero per delle sue esigenze ma in quel momento pensava che lui ce l’avesse con lei per via della lettera della madre. Il conduttore ha ribadito che spesso lei dice di aver capito la lezione ma poi puntualmente commette sempre gli stessi errori. Manuel mentre Alfonso parlava ha annuito con la testa e Lulù non l’ha presa bene scoppiando a piangere.

Fonte: Mediaset

Anche le opinioniste in studio Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sono intervenute nella faccenda. Hanno detto a Lulù che una relazione con Manuel è più complicata e lei deve capire certe cose.

Infine l’hanno invitata a viversi l’esperienza del GF tornando a pensare maggiormente a se stessa e non ad un amore che in questo momento viaggia soltanto in una sola direzione.