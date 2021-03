Alfonso Signorini e Carlotta Dell’Isola, botta e risposta: “Mi ha rovinato la carriera”

Carlotta Dell'Isola non è stata di certo la rivelazione di questo reality e Alfonso Signorini di certo non gliela manda a dire

Alfonso Signorini, terminato questo Grande Fratello VIP ha deciso di parlare dei concorrenti senza peli sulla lingua. Il conduttore ha rivelato che in finale sono arrivati i suoi preferiti, ma sperava in tutt’altro esito.

Il conduttore avrebbe preferito la vittoria di Pierpaolo Pretelli anche se ha rivelato di esser stato molto contento per Tommaso Zorzi, a sua detta il ragazzo se lo meritava molto: ha veramente dato tutto nella casa.

Non sono mancate però neanche le note dolenti: sembra infatti che quella che l’ha deluso di più sia stata proprio Carlotta Dell’Isola: se a Temptation Island la giovane romana ha dato tutto in questo reality proprio non è riuscita a emergere.

Certo, le parole del conduttore non sono state proprio carine e oggi, Carlotta Dell’Isola ha deciso di rispondere pubblicamente alle accuse del direttore di Chi:

Ci ho pensato molto prima di rispondere, ma dato che a rilasciare la dichiarazione di cui tutti parlate è stata una persona per la quale provo profonda stima, ci tenevo a sottolineare che: “Carlotta non è un robot, è una persona per bene, educata, amicona”. Una ragazza che è stata abituata a chiedere “permesso e per favore” ad avere rispetto per le persone più grandi di età e soprattutto “ai padroni di casa”, si avete capito bene, ai padroni di casa.. perché quando si entra dentro una casa abitata da dieci persone da ben tre mesi, quella non è casa tua, ma di quelle persone ed io non ho fatto altro che comportarmi da brava ragazza quale sono.

Poi continua, spiegando come mai ha adottato un certo tipo di comportamento: “Si me lo dico da sola, perché ci tengo a sottolineare che non avrei mai voluto deludere nessuno, né tantomeno Alfonso, ma Carlotta è anche questo: Carlotta è quella di Temptation Island e quella del Grande Fratello, piaccia o non piaccia.” Poi l’affondo finale: