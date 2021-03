Alfonso Signorini fa i nomi: “Ecco chi sono stati i miei preferiti e chi mi ha deluso di più al GF Vip”

Il Grande Fratello Vip si è concluso ormai da una settimana e il conduttore Alfonso Signorini ha affidato le sue opinioni su questa che è stata l’edizione più lunga della storia al settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni”. Signorini ha confessato chi sono stati i suoi concorrenti preferiti e anche chi l’ha deluso di più. A sua detta i suoi tre concorrenti preferiti sono proprio i tre finalisti saliti sul podio, quindi Tommaso Zorzi, Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando.

Ma Signorini avrebbe voluto vedere sul gradino più alto del podio proprio l’ex velino:

“Ho sempre tifato per Pierpaolo Pretelli. Avrei voluto che vincesse lui perché è un ragazzo di grande bontà e positività. Come pure sono contento che Stefania Orlando sia arrivata terza. La conosco bene e l’ho voluta fortemente, è una donna lucida e intelligente, spietata e ironica”.

Fatti i nomi dei preferiti il conduttore ha svelato anche la concorrente che l’ha delusa di più e dalla quale si aspettava di più: Carlotta Dell’Isola.

Infine un commento anche sui due opinionisti:

“So quanto sia difficile fare l’opinionista quando conduco io, perché dico sempre la mia rubando loro il mestiere. Pupo a volte diceva le sue battute nel momento sbagliato, mandando a monte un momento di tensione emotiva creato a fatica, ma va bene. In compenso si porta dietro il suo vissuto e ha una profonda cultura. Con Antonella all’inizio ci siamo anche scontrati perché non mi piaceva il fatto che non cambiasse opinione sulle persone. Non mi ha mai ascoltato ma, a parte questo, ha fatto il suo lavoro molto bene”.