Alfonso Signorini e Mediaset diffidano un gieffino: ora basta

Guai in vista per un ex gieffino: Stefano Bettarini è stato diffidato e querelato da Mediaset e da Alfonso Signorini, i dettagli

Brutte notizie per un ex concorrente del Grande Fratello Vip: è stato querelato da Alfonso Signorini. I più attenti di questa edizione possono immediatamente capire di chi si tratta, Stefano Bettarini non ha mai preso di buon occhio la sua squalifica.

Nelle scorse settimane, l’ex calciatore ha attaccato più volte Alfonso Signorini e la produzione di tutto il programma. Sembra che all’ex concorrente non sia mai andata giù la squalifica per frasi che sono state considerate vere e proprie bestemmie.

La sua assenza in studio è proprio da ricondurre ad un atteggiamento decisamente amareggiato del re dei reality. Ora, secondo quanto diffuso da Dagospia, sia il conduttore che la produzione del Grande Fratello Vip avrebbero preso provvedimenti:

Mediaset ha deciso di diffidare Stefano Bettarini dopo i numerosi attacchi a mezzo social al “Grande Fratello Vip”, dichiarazioni ritenute lesive e diffamatorie nei confronti del reality, dell’editore e del conduttore. Seguirà la querela di Alfonso Signorini che coinvolgerà anche altre due personaggi di seconda fila. Chi? Ah, saperlo.

Insomma, dopo tutti gli attacchi da parte di Stefano Bettarini era abbastanza prevedibile. L’ultima critica, rivolta in modo particolare al conduttore, non è stata di certo leggera:

Ci si aspettava da te, conduttore e condottiero, uomo che aveva grandi responsabilità verso il pubblico sovrano, imparzialità e coerenza, avresti dovuto dare il giusto esempio.Tu saresti dovuto essere più di tutti al di sopra delle parti. Tu che a seconda della direzione del vento sventoli come una bandiera. Saresti dovuto essere coerente con te stesso, era tuo dovere farlo, a favore di verità e giustizia. Tu che ti sei prestato e chinato al gioco dei potenti, tu e soltanto tu, che ancora una volta hai dimostrato, se mai ve ne fosse ancora bisogno, di essere abilissimo a pescare nel torbido per accaparrare consensi, tu che sei passato costantemente dove l’acqua era più bassa.

Poi continua con l’attacco nei confronti della produzione e del gioco dei reality, a cui però ricordiamo, lui ha partecipato moltissime volte.