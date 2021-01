Stefano Bettarini è stato l’amante segreto di Elisabetta Gregoraci: lo scoop

L’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip di Stefano Bettarini aveva già creato i primi scombussolamenti. Proprio al momento dell’entrata, accolto da Elisabetta Gregoraci, si è sentito dire una frase particolare “Mi raccomando, non dire nulla”.

È bastato poco per far emergere un vecchio gossip. Cosa c’è stato tra i due? Nell’ultima uscita del settimanale Oggi, sono stati pubblicati diversi dettagli su una presunta relazione creatasi tra i due qualche anno fa.

Il primo a rompere il silenzio è il cantante che partecipò, insieme ai due ex concorrenti del GF Vip, a Buona Domenica. A parlare è Stefano Picchi, l’artista ha raccontato di quando Stefano Bettarini gli chiese di scrivere una canzone per una donna e il titolo se lo tatuò anche sul braccio.

Stefano era innamorato, mi chiese di scrivere una canzone per lei e si tatuò il titolo sul braccio. Mi chiese se potevo scrivere un testo per una donna che amava. Gli brillavano gli occhi quando parlava della Gregoraci e mi girò i loro messaggi più teneri affinché li usassi per comporre.