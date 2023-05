Alfonso Signorini, ecco perché il conduttore ha una cicatrice sulla nuca: non c’entra la malattia

Alfonso Signorini è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati dello spettacolo italiano. Un po’ di tempo fa il giornalista e conduttore del Grande Fratello Vip ha fatto alcune rivelazioni private sul giornale da lui diretto. Nel dettaglio, Alfonso Signorini ha spiegato la causa che gli ha procurato la cicatrice sulla nuca. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Qualche mese fa Alfonso Signorini ha svelato la causa per la quale ha una cicatrice sulla parte sinistra dell’occhio. Stando alle sue parole, la cicatrice risale al periodo in cui il giornalista lavorava come venditore di enciclopedie. A riguardo, queste sono state le sue parole:

Ho iniziato vendendo enciclopedie porta a porta. Studiavo all’università e le lezioni private non mi bastavano a sbarcare il lunario, così ho cominciato. In un quartiere di periferia a nord di Milano, ad aprirmi la porta venne un tipo in canottiera che mi bloccò immediatamente. ‘Non ho figli io. Che me ne faccio della tua enciclopedia?

E, continuando, Alfonso Signorini ha proseguito il suo racconto con queste parole:

Io andai avanti a parlare come ero abituato a fare: ‘L’enciclopedia apre la mente, ci rende migliori… Spazientito, il tipo con la canotta a un certo punto, afferrato il volume dell’enciclopedia che gli avevo messo in mano, me lo tirò in faccia: ‘Dell’ignorante non me lo dai, hai capito?

Ma non è finita qui. Nel giornale da lui stesso diretto, il conduttore del Grande Fratello Vip ha poi svelato la vera causa per cui ha una cicatrice sulla nuca, rivelando che la malattia non c’entra niente.

Queste sono state le parole del giornalista: