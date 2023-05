GF Vip, Alfonso Signorini e lo smacco ad Edoardo Donnamaria: ecco cosa avrebbe fatto il conduttore contro l’ex gieffino

Nei giorni scorsi Alfonso Signorini ha festeggiato il suo compleanno con un mega party e in compagnia di molti personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Tra questi c’erano anche i concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, anche se non è passata inosservata l’assenza di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria.

Tramite un post condiviso sulla sua pagina Instagram, Antonella Fiordelisi ha annunciato di poter essere presente alla festa di Alfonso Signorini. Queste sono state le parole con cui l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha dato la notizia ai suoi followers:

Purtroppo stasera non ci saremo. Ma recupereremo appena saliremo a Milano. Grazie Alfonso, se tu non mi avessi scelta per il programma non ci saremo mai incontrati io ed Edo. Ti vogliamo bene, ci vediamo presto.

Nonostante Antonella Fiordelisi ha rivelato di non poter essere presente insieme ad Edoardo al compleanno di Alfonso Signorini per un impegno già preso in precedenza, secondo Amedeo Venza le cose sarebbero un po’ diverse.

Stando infatti alle parole dell’esperto di gossip, Edoardo Donnamaria non avrebbe ricevuto alcun invito per partecipare alla festa organizzata in occasione del compleanno del conduttore, e Antonella Fiordelisi non sarebbe andata per solidarietà. Queste sono state le parole di Amedeo Venza:

I Donnalisi assenti alla festa di Signorini perché pare che lui (Donnamaria) non avesse ricevuto l’invito e la sua fidanzata per solidarietà non ha voluto presenziare! […] Credete sempre a tutto, informatevi! Ovvio che ha dovuto dire degli impegni, figurati se si perdevano la festa di Alfonso. Apprezzo Oriana che al di là dell’assenza del suo fidanzato era lì a festeggiare colui che le ha regalato 6 mesi indimenticabili.

Al momento Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria non hanno risposto al gossip in questione. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire come si evolverà questa vicenda tanto chiacchierata.