Carlotta Dell’Isola, brutto gesto nei confronti di Dayane Mello, il popolo social insorge

Momento non facile nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo la comunicazione della tragica morte del fratello di Dayane Mello i ragazzi hanno pensato tutti insieme di abbandonare il gioco per rispetto dell’amica nonostante la modella brasiliana chiedesse il contrario. Al di là di questo all’esterno della casa si sta scatenando un putiferio nei confronti di un ex concorrente del reality: Carlotta Dell’Isola che è stata duramente attaccata sui social per le critiche rivolte verso Andrea Zenga.

Fonte: Mediaset

Secondo il popolo del web le sue critiche sono state totalmente fuori luogo non rispettando il brutto momento che si sta vivendo nella casa. Tutto è nato quando Carlotta ha risposto ad una domanda nelle storie di Instagram. Un fan gli ha chiesto cosa ne pensasse di Andrea Zenga e lei ha risposto in questo modo:

“Predica bene e razzola male. Finto come pochi. L’amicizia non sa cos’è. Noioso”. Immediati i commenti: “Quella che si professava tanto amica di Dayane. Sensibilità e tatto zero. Tesoro il gioco è nulla, la vita vera è altro. Rispetta il momento” – hanno scritto. Tra i commenti anche quello di Gaia Zorzi: “Potevi dirlo nella Casa, servivano dinamiche“.

A dire il vero Carlotta aveva espresso vicinanza a Dayane Mello, con cui aveva legato molto nella casa: “Ieri quando ho saputo di Lucas, avrei voluto essere lì per poter stare vicino a Dayane. Non nego che ogni due per tre andavo a vedere la diretta. Ma se non fosse stato per questo terribile lutto, no, la casa non mi sarebbe mancata. Mi mancano Sami, Rosi e Dayane. Per il resto, no” – ha scritto.

Ma questo non ha risparmiato le critiche di chi ha giudicato fuori luogo il commento nei confronti di Andrea Zenga e così la giovane Carlotta Dell’Isola ha preferito eliminare la storia ed eliminare le polemiche.