Chi è il misterioso fidanzato di Alfonso Signorini?

Alfonso Signorini è fidanzato: chi è il misterioso compagno? Alfonso Signorini è un conduttore che gode di una grande fama, al contempo però è molto riservato: sappiamo che è fidanzato, ma chi è il compagno misterioso?

Alfonso Signorini è uno dei presentatori più apprezzati della TV italiana. La sua eleganza è rinomata e grazie al suo charme è arrivato al successo in breve tempo. Nonostante la fama, però, il direttore di Chi, ha sempre preferito mantenere la sua vita privata e l’identità del fidanzato lontana e nascosta dalle dinamiche del mondo dello spettacolo.

Dal giorno del suo compleanno però, qualche informazione in merito alla sua vita sentimentale è trapelata e ha raggiunto subito il pubblico, facendo impazzire il gossip. Lui stesso ha dichiarato di avere un compagno da oltre 10 anni, e i due, seppur virtualmente, hanno festeggiato il 56 esimo compleanno del conduttore insieme.

“Ho un compagno da oramai dieci anni. Penso che l’innamoramento sia però un qualcosa di limitato nel tempo. Quando capita, ci sentiamo più vulnerabili ma esaltati, perché la passione fisica ci stravolge e siamo poco concentrati nel lavoro. L’intimità che si costruisce con la quotidianità, i litigi, le rotture e con la consapevolezza che dell’altra persona non riesci più a fare a meno“

Soltanto questa breve dichiarazione rilasciata al settimanale “Grazia” e nient’altro sull’uomo avvolto dal mistero. Alfonso Signorini ha preferito non dichiarare chi sia l’uomo che gli ha rapito il cuore, possiamo quindi dedurre che il compagno non faccia parte del mondo dello spettacolo. Chissà se il conduttore saprà svelarci qualcosa in più? Al momento sembra che non sia sua intenzione.

La precedente relazione con Paolo Galimberti

Alfonso Signorini non ha mai fatto mistero di essere stato il compagno di Paolo Galimberti, proprio grazie a questa relazione il conduttore ha svelato a Verissimo di aver trovato il coraggio per fare coming out con i suoi genitori.

“Alla fine ho trovato il coraggio di dire quello che ero grazie all’amore per questa persona. Non volevo dare a loro un dispiacere, volevo che invecchiassero serenamente, ma ti fai mille problemi quando sei figlio. Mio padre con Paolo ha mantenuto una certa rigidità, non gli ha dato molto confidenza, mia madre l’ha conosciuto e preso come un figlio”.

Questa storia così importante per il conduttore fa ancora pensare al pubblico che i due, in realtà, possano stare ancora insieme in gran segreto. Ma quale sarà la verità? Entrambi sono molto riservati ed ufficialmente non è mai stata dichiarata la fine della loro storia d’amore. Che ci sia ancora del tenero? Magari sarà presto il diretto interessato a svelarlo.