Alfonso Signorini va su tutte le furie contro Lulù Selassiè: “Sei una gran maleducata”

Ancora uno scontro molto acceso ieri sera al Grande Fratello Vip tra il conduttore Alfonso Signorini e Lulu Selassiè. Il motivo? Le nomination. Le principesse dalla scorsa settimana sono state divise e, dopo aver scoperto di essere a rischio eliminazione insieme alla sorella Clarissa che poi verrà eliminata, Lulù non ci ha visto più.

La giovane è andata in crisi chiudendosi in bagno urlando: “Porca pu**ana, io da qui non esco. Non mi frega un ca**o, andate via“. Frasi urlate a microfono aperto che hanno mandato su tutte le furie Alfonso Signorini.

“Certe espressioni nel mio programma non le accetto, Lulù è una grande maleducata e strafottente per quale ragione? Perché non accetta una nomination. C’è una sorpresa per le sorelle, se a Lulù non frega niente della sorpresa, a noi non ce ne frega niente di Lulù e delle sue bizze” – ha detto in studio.

Fonte: web

Poco dopo Lulù tranquillizzata ha voluto scusarsi con tutti dicendo che non riesce a vivere senza sorella. Alfonso prima usa la carota dicendo: “Nella vita ci sono regole che se anche non ci piacciono ce le dobbiamo far piacere. Sono felice che tu sia arrivata”, poi però usa il bastone nominandola d’ufficio.

“Dopo aver visionato le immagini di poco fa è evidente come Lulù abbia pronunciato frasi gravemente offensive contro il programma e gli altri concorrenti, per queste ragioni il GF ha preso la decisioni di nominarti d’ufficio” – ha annunciato.

La giovane si è giustificata dicendo di aver avuto un attacco di panico e alla fine di non aver offeso nessuno, ma il conduttore non ha voluto sentire ragioni.

“Voglio capire se tu sia consapevole o meno di quello che hai fatto, perché si tratta di una cosa molto grave. Se sei consapevole, sarà il pubblico a decidere il tuo destino, altrimenti quella è la porta. Hai offeso me, il programma, i tuoi compagni. Hai offeso! Però se tu sei consapevole di questo, allora continuiamo a giocare, smetti di piangere e si riparte da zero”. E alla fine Lulu sembra aver capito.