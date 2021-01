Alfonso Signorini imita Maria Teresa Ruta in crisi e sui social scoppia la bufera

Tanti messaggi di disapprovazione sui social per quanto fatto da Signorini in puntata

Alfonso Signorini è finito nell’occhio del ciclone dopo la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera. Il conduttore prima di lanciare un servizio sul periodo difficile che sta vivendo Maria Teresa Ruta nella casa ha detto:

“Maria Teresa ha perso completamente la brocca e si è sfogata così von i suoi compagni di avventura. Guardiamola perché ne vale davvero la pena”.

Terminato il video, il conduttore, imitando quanto visto poco prima, ha alzato la voce: “Basta! Lo dico anch’io: basta!”, per poi sciogliersi in un sorriso. Un imitazione di una persona che dopo 126 giorni si trova in difficoltà che non è stata ben vista sui social dove è scoppiato un vero e proprio polverone.

“Patetica imitazione di Signorini, vergognosa”, “Che squallore, non si fa, 4 mesi cominciano a essere troppi per tutti, anche per lui”, “Davvero Alfonso ha imitato la crisi di MTR”, “Ma cosa gli è saltato in mente? Che vergogna”, “Tatto di Signorini: 0”, “Imbarazzante, il conduttore peggiore di sempre”, “Prima l’elenco dei morti a Capodanno, ora questa ‘magnifica’ imitazione, mi vergogno per lui”; Basta! Lo dico anch’io: basta!” – sono solo alcuni dei commenti apparsi su Twitter ieri sera.

Maria Teresa Ruta era stata vittima di una crisi a poche ore dalla puntata di ieri sera. La donna ha passato una settimana molto difficile. Tutto è nato dal confronto avuto con Cecilia Capriotti che l’aveva accusata di averla nominata, tradendo il loro rapporto. Maria Teresa, già provata dai mesi vissuti nella Casa, è esplosa e ha avuto una crisi.

Ieri però ha avuto modo di chiarire con Cecilia in diretta. “Quando Maria Teresa mi ha chiamato e abbiamo parlato dei miei problemi con l’alimentazione, io non volevo neanche farlo perché ho la famiglia a casa che mi guarda e non volevo sapessero certe cose. Ma l’ho permesso come segno di rispetto a lei. Dopo questa confidenza lei mi ha nominato, e questo non lo accetto” – ha detto la Capriotti. “È vero che ci siamo parlate, ma quella è stata l’unica volta, mi sono avvicinata perché ho visto in lei un malessere che ho affrontato anche io con il cibo, senza averlo mai risolto” – la replica della Ruta. Le due concorrenti alla fine chiariscono e si abbracciano.