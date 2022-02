Il Grande Fratello Vip non si lascia scappare mai niente e nella puntata di ieri sera Alfonso Signorini ha investigato su un’entità soprannaturale. A svelare la possibile presenza di un fantasma è stata Miriana Trevisan nei giorni scorsi che, ha confessato alla produzione e ai suoi inquilini di aver sentito una presenza vagare per la casa.

Non è la prima volta che la ex di ‘Non è la Rai’ parla della sua grande e particolare sensibilità per alcune situazioni fuori dal comune. Nella notte tra martedì e mercoledì scorso infatti, è proprio lei stessa ad aver affermato di aver visto un fantasma camminare per la casa più spiata d’Italia.

Un’affermazione che ha lasciato gli inquilini e gli stessi spettatori molto attoniti e sorpresi. Nel corso delle varie edizioni del Grande Fratello sono state varie le persone che hanno affermato di aver visto un fantasma o di aver percepito un’entità superiore.

A seguito delle inaspettate affermazioni di Miriana Trevisan, nella diretta di ieri sera Alfonso Signorini ha voluto indagare su quanto visto dalla gieffina. Incuriosito da ciò che avrebbe visto la showgirl, il conduttore ha posto alcune domande in merito ricevendo dei dettagli che lasciano i brividi.

Alfonso Signorini investiga sul fantasma visto da Miriana

Il conduttore ha affermato che nel corso degli ultimi 20 anni di Grande Fratello, più persone hanno dichiarato di aver visto dei fantasmi girare per la casa. “Non è certo la prima volta che capitano avvistamenti del genere nella casa più spiata d’Italia. Nei 20 anni di questa trasmissione ci sono state quattro persone che hanno visto delle entità” spiega Alfonso al pubblico a casa.

Signorini decide così di chiedere maggiori informazioni alla gieffina: “Miriana abbiamo sentito che hai visto una sorta di spirito ieri notte, spiegaci meglio. Sappi che non ti stiamo prendendo in giro e non giochiamo su queste cose. Siamo serissimi nel chiederti di dirci di più”.

Di tutta risposta la gieffina spiega: “Sì ho visto qualcosa è vero certo. Questa entità io la percepisco ogni tanto, anzi sono diverse entità in verità. Le sento in questa casa ogni tanto. Non è la prima volta, io in realtà con Giucas avevo detto di aver visto una donna”.

“Vedo un’entità femminile, io la vedo così. Giovane o anziana? Una donna sui 45 anni, io non la vedo con gli occhi, la sento e la vedo nella mia testa la percepisco ed è come un lampo. Queste cose non sono gestibili e cerco di prendermi poco sul serio per non impazzire”.