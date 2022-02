Katia Ricciarelli faccia a faccia con Alex: “È cattivo e perfido. Alfonso mandami via”

La puntata di ieri sera del GF VIP si apre con il solito triangolo amoroso tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Alfonso Signorini chiama all’appello nella super led le due Vippone, per spiegare il loro bacio. Un lungo spazio dedicato a tutta la vicenda della festa, al bacio tra le due donne e alla posizione di Alex in tutta questa faccenda.

Ma ovviamente la storia non poteva concludersi così. Chiamati all’appello anche Katia Ricciarelli e Alex Belli, in un confronto faccia a faccia. Uno scontro inevitabile, dato che negli ultimi giorni la cantante lirica si è chiaramente schierata contro l’attore di CentoVetrine.

La Ricciarelli, a Soleil Sorge, aveva detto: “Ti hanno portato dove volevano loro. Ti hanno teso una trappola”. Per tale motivo il rapporto con Alex Belli è crollato: “È cattivo, perfido e manipolatore”.

Nel faccia a faccia, la vippona non fa passi indietro e a tal proposito, dinanzi a Belli, afferma: “Smettetela di fare gli esibizionisti perché l’amore è tutta un’altra cosa. Avete fatto male a Soleil e ci sono rimasta male perché ci è caduta come una pera cotta. Non voglio fare discussioni perché tu sei venuto qui per riprenderti tua moglie e invece è finita com’è finita”.

Fonte studio GF Vip

Poi prosegue: “Se non fossimo in televisione io ti darei anche una sb**la. Non amo quelli che esibiscono l’amore come fai tu”. La replica di Alex è pacata, ma ottiene scarsi risultati: “Io non sono mai stato questo, non c’è nessun esibizionismo”.

“Ma questo qui non è amore. È un’altra cosa. Ma siamo in due, non sei né te e né lei. Perché io non ci sono caduto come una pera cotta?”. Katia Ricciarelli, infastidita da una risposta ritenuta completamente insensata, chiede ad Alfonso Signorini di andare via dalla sala.

“Sei un bugiardo, non mi freghi a me. Sei venuto qua per riconquistare tua moglie e adesso fai queste cose. Alfonso, mandami via” dichiara.