Alfonso Signorini insiste sul caso di Nicole e Andrea: sul web è polemica

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 9 gennaio 2023, Alfonso Signorini ha deciso di trattare il delicato caso di Nicole Murgia e Andrea Maestrelli. Alla luce delle sue dichiarazioni, il conduttore è finito nel mirino delle polemiche. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Nella diretta di ieri, al Grande Fratello Vip è emersa la discussione su un tema molto importante: la violenza domestica. Tale argomento è venuto fuori in occasione del blocco dedicato a Nicole Murgia e Andrea Maestrelli i quali hanno avuto una relazione in passato. Già nel corso delle precedenti puntate, il gieffino aveva svelato alcuni dettagli sulla fine della sua storia d’amore con l’attrice ma questo al conduttore non è bastato.

Stando al racconto di Andrea, Nicole Murgia esercitava violenza domestica nel suoi confronti a tal punto da farlo finire in ospedale. Oltre ad uno schiaffo, si era parlato anche di un piatto che avrebbe causato una ferita al ragazzo. Nonostante Andrea Maestrelli aveva specificato di voler chiudere l’argomento in maniera definitiva, il conduttore ha agito in modo contrario non rispettando la volontà del gieffino.

Infatti, Signorini ha continuato a chiedere dettagli in merito alla questione riportando un tema così delicato sempre sotto la luce dei riflettori. Alla luce di questo, il presentatore è stato travolto da un bufera di polemiche in rete.

