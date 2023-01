Alfonso Signorini interviene sul televoto truccato al GF Vip: “Sono spiazzato”

Questa settima edizione del Grande Fratello Vip sta regalando veri e propri colpi di scena. Nel corso delle ultime ore, Alfonso Signorini è finito al centro delle polemiche sui social. Il motivo sarebbe da ricondurre ad un presunto televoto truccato. Un ipotesi nata subito dopo la vittoria di Antonella Fiordelisi. Ma qual è la verità? Ad intervenire in merito alla questione ci ha pensato lo stesso conduttore.

Nel corso delle puntate precedenti del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi è risultata la gieffina preferita dal pubblico italiano ottenendo la vittoria al televoto. Tuttavia, i sondaggi dei telespettatori rivelavano il contrario. Alla luce di questo, i fan del programma hanno sollevato numerose polemiche ipotizzando che il televoto fosse stato manomesso.

In particolare, è stata una lettrice di “Chi Magazine” a scrivere una lettera al giornale:

Caro Alfonso, non sono solita scrivere, ma oggi proprio non posso esimermi dal farlo. Non ho mai voluto credere che il GF fosse pilotato, ma dopo la puntata di ieri sera non ho più dubbi: ancora mi sto chiedendo chi potrebbe aver eletto la Tontonella come preferita, non faccio altro che leggere in giro cose negative su di lei e io stessa non la sopporto. Concludo questo sfogo dicendoti che, nel caso di una futura “votazione farsa”, chiuderò per sempre con il GF. Credo che tu stesso non faccia una gran bella figura in questo momento ed è il “sentiment” dei post che leggo ovunque. Non so quali vediate voi…