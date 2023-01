Antonella Fiordelisi è una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. La sua esperienza sta dividendo il pubblico: da un lato c’è chi la apprezza per la sua schiettezza e genuinità tanto da finire nei preferiti in diverse occasioni, dall’altra c’è chi la sta criticando perché la ritengono falsa ed opportunista.

Anche nella casa di certo Antonella non è amata da tutti. Uno dei maggiori rivali è Edoardo Tavassi che non la crede in buona fede ed è convinto che Antonella in casa si stia comportando in questo modo solo per gioco ma non è interessata ai rapporti umani, ad esempio con Edoardo Donnamaria con cui c’è stato un avvicinamento.

Fonte: web

Di certo Antonella è una persona molto schietta senza peli sulla lingua che non ha problemi a dire ciò che pensa e questo a volte può apparire antipatica. Antonella nel suo passato ha avuto modo di partecipare già ad altre trasmissioni ed anche in quel caso fece infuriare una persona.

Stiamo parlando della sua partecipazione a Uomini e Donne. Antonella terminata l’esperienza come tentatrice a Temptation Island, approdò nella trasmissione di Maria De Filippi per corteggiare Mattia Marciano. Il giovane poi alla fine scelse Vittoria Deganello. Quindi nessun lieto fine ma nel periodo in cui era in trasmissione fece infuriare molto Tina Cipollari.

Il motivo? la redazione scoprì che Antonella e Mattia si erano conosciuti già prima della trasmissione scambiandosi dei messaggi. Un retroscena che non piacque molto agli opinionisti, in particolare a Tina che non vide di buon gusto la sua partecipazione.

Alla fine l’influencer promise di cancellare il numero di Mattia per ripartire da zero. Si arrivò ad una tregua ma di certo tra lei e la Cipollari non è mai scoccata un’amicizia.