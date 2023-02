Alfonso Signorini, la rivelazione su Maurizio Costanzo e Maria De Filippi a Verissimo: “Solo una cosa li divideva”

Quella andata in onda ieri pomeriggio su Canale 5 è stata una puntata di Verissimo a dir poco speciale. Silvia Toffanin ha infatti dedicato l’intero programma a Maurizio Costanzo insieme ad alcuni ospiti che lo hanno ricordato per la persona speciale quale era. Tra i tanti personaggi che hanno rivolto il loro ultimo saluto al gigante della tv non sono passate inosservate le parole di Alfonso Signorini. Il giornalista e conduttore, proprio nel salotto di Verissimo, ha svelato un retroscena sull’amore tra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Alfonso Signorini è stato uno degli ospiti di Verissimo nella puntata andata in onda ieri pomeriggio e dedicata interamente al ricordo di Maurizio Costanzo. Proprio nel salotto di Silvia Toffanin il conduttore e giornalista, oltre a ricordare Maurizio per la persona speciale che era, ha anche rivelato alcuni retroscena sull’amore vissuto con Maria De Filippi.

Nel dettaglio, il conduttore del Grande Fratello Vip ha rivelato che lui e Maria De Filippi ridevano moltissimo insieme. Il loro era un amore davvero speciale ma, nonostante ciò, c’era solamente una cosa che li divideva: il gatto di Maurizio Costanzo.

Queste sono state le parole di Alfonso Signorini in merito a questa retroscena privato sulla coppia:

C’era solo una cosa che li divideva, il gatto. Perchè il gatto di Maurizio non va d’accordo con i cani di Maria e allora lui ha trasformato il suo ufficio ai Parioli come casa di Pippo.

Verissimo, Alfonso Signorini ricorda Maurizio Costanzo: “Uscita di scena in quasi punta di piedi”

Ma non è finita qui. Nel salotto di Silvia Toffanin Alfonso Signorini ha ricordato la prima volta che ha intervistato Maurizio Costanzo. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Le premesse erano un po’ faticose perché lui non amava le celebrazioni. Ero sicuro mi avrebbe accolto con una certa diffidenza, non l’avevo mai visto. Invece tra noi si era imposto un rapporto speciale.

Infine, concludendo, il direttore di ‘Chi’ ha aggiunto: