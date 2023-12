Alfonso Signorini pronto a sposare il compagno: la rivelazione a Verissimo

Alfonso Signorini è stato ospite della puntata di Verissimo andata in onda sabato 2 dicembre. Il conduttore si è raccontato nel salotto di Silvia Toffanin dove, oltre a rispondere alle parole di Pupo, si è reso protagonista di un’importante rivelazione sulla sua vita privata. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Alfonso Signorini ha raccontato a Verissimo la storia d’amore che da 23 vive con il compagno Paolo. Nel salotto di Silvia Toffanin il giornalista e conduttore del Grande Fratello ha rivelato di essere pronto a convolare a nozze con Paolo, svelando anche il nome della testimone di nozze. Queste sono state le sue parole a riguardo:

E, continuando, Alfonso Signorini ha poi raccontato i momenti di crisi vissuti:

Ero in un momento particolare, il dialogo si era interrotto. E siccome gli voglio molto bene, non avevo il coraggio di dirgli che non potevamo andare avanti così. Siccome avevo in programma un’intervista con Elvira Serra al ‘Corriere della sera’, glielo dissi così, tramite quell’intervista.

Per poi aggiungere:

‘Come va l’amore? Malissimo, io e il mio compagno ci siamo lasciati’. Ci è rimasto malissimo perché non sapeva nulla. E per un anno e mezzo non si è fatto più sentire. Poi gli ho chiesto scusa, ci siamo rivisti e lui mi ha detto che ami avrebbe amato per sempre. Non vorrei nessun altro accanto se non lui, perché non continuare il nostro cammino insieme se Dio vuole..