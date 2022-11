Alfonso Signorini rimane bloccato in aeroporto: ecco cosa è successo

Senza alcuna ombra di dubbio Alfonso Signorini è uno dei conduttori più amati e seguiti nel mondo della televisione italiana. Nel corso delle ultime ore il noto personaggio televisivo si è reso vittima di un piccolo inconveniente. A dichiararlo è stato lui stesso attraverso il suo profilo Instagram. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Alfonso Signorini non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente il conduttore del Grande Fratello Vip è tornato ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a renderlo protagonista di un gossip è stata una sua Instagram Stories in cui ha rivelato di aver avuto un piccolo inconveniente in aeroporto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alfonso Signorini (@alfosignorini)

Nel corso degli ultimi giorni, il noto presentatore si è concesso qualche giorno di relax nella città di Parigi. Tuttavia, quando si è presentato in aeroporto per tornare a Roma ha ricevuto una brutta notizia.

L’aereo su cui doveva salire Alfonso per tornare a Roma era in ritardo. Alla luce di questo non ci ha pensato due volte ad avvisare prontamente i suoi fan i quali si sono preoccupati per la messa in onda di lunedì 21 novembre 2022 del Grande Fratello Vip:

Eccoci qua, buongiorno. Aeroporto Charles De Gaulle a Parigi. L’aereo per Roma è in ritardo. Ce la faremo questa sera a presentare il GF Vip? Vi tengo aggiornati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alfonso Signorini (@alfosignorini)

In ogni modo, qualche minuto dopo, Signorini, sempre attraverso il suo account social, si è mostrato all’interno dell’aereo ed ha citato la sua collega, Sonia Bruganelli. Il conduttore ha ironizzato: