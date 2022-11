GF Vip, Sonia Bruganelli zittisce in diretta Antonella Fiordelisi: cosa è successo

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. I protagonisti indiscussi sono stati i Vipponi, i quali hanno discusso delle varie dinamiche che si sono create all’interno della casa. Tra le tante, si è parlato a lungo del flirt tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, un argomento altamente criticato da Sonia Bruganelli.

Sonia Bruganelli contro Antonella Fiordelisi. Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda, l’opinionista e la gieffina si sono rese protagoniste di un duro scontro che sta facendo chiacchierare i principali giornali di gossip. Nel dettaglio, Sonia ha ribadito ancora una volta di non credere ai sentimenti che la Fiordelisi dice di sentire nei confronti di Edoardo Donnamaria.

Senza alcun filtro, ieri sera Sonia Bruganelli ha rivelato il suo pensiero nei confronti di Antonella Fiordelisi. L’opinionista è rimasta infastidita dall’influencer e dal suo atteggiamento nei confronti di Edoardo Donnamaria. A riguardo, queste sono state le sue parole:

Secondo me Antonella ha una sua realtà che aveva costruito prima di entrare, che sta portando avanti. Quando ha rivisto il suo ex fidanzato, non è rimasta in silenzio per rispetto o per amore, ma perché aveva paura di quello di poteva dire Gianluca.

E, continuando, la Bruganelli ha affermato:

A questo punto non è tardata ad arrivare la risposta di Antonella Fiordelisi, che si è rivolta a Sonia Bruganelli con queste parole:

Ed è proprio in questo momento che la Bruganelli ha dato una risposta che ha attirato l’attenzione di tutto il pubblico, il quale si è lasciato andare ad un lungo applauso:

Non lo devi dire a me, tesoro. Non ti devi nemmeno avvicinare e paragonare a me. Vuoi che te lo dica in inglese? Don’t compare yourself to me. You are not on my level.