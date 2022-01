Manila Nazzaro e Soleil Sorge prendono posizione per difendere Katia Ricciarelli

Si respira aria di tensione nella casa del GF Vip. Le critiche e gli scontri sono ormai all’ordine del giorno. C’è una chiara spaccatura. I concorrenti si sono divisi in vari gruppi. A mantenere la tensione alle stelle, sono le sfuriate di Katia Ricciarelli contro Lulù Selassié. Spesso la cantante si lascia andare a parole dure che dividono l’opinione mediatica in due.

Fonte studio GF Vip

Alcuni concorrenti sono convinti che la Ricciarelli goda di un certo favoritismo, data la sua età. Durante una diretta Sophie Codegoni, in confessionale, si lascia andare e commenta così: “Bisogna dare un peso alle parole. Qui dentro sono state dette tante volte cose cattive, che non vanno bene e vengono sempre giustificate con “Eh, ma è una donna grande”, appunto per questo mi aspetto di più”.

Non sono dello stesso parere di sicuro né Manila Nazzaro né Soleil Sorge, che si sono schierate senza ombra di dubbio dalla parte di Katia. Dopo lo scontro avvenuto tra lei e Lulù, la cantante non sembra affatto intenzionata a fare passi indietro ed è convinta di essere dalla parte della ragione. I suoi termini sopra le righe come “stron**a” sarebbero stati pronunciati solo dietro provocazione.

Fonte studio GF Vip

La Ricciarelli si giustifica così: “Mi sono beccata delle parole e allora anch’io le ho risposto alla piccola che è veramente una stron** e non c’è niente da fare. Basta”. Quindi nessuna tregua in vista per il momento. Manila Nazzaro e Soleil Sorge sono dello stesso parere. L’influencer accusa la principessa, dichiarando che la volgarità e la sua maleducazione sono ben evidenti a tutti: “Si definisce la principessa di Roma e ha dei modi volgari. Qui viene fuori la sua vera personalità. Pecca proprio di maleducazione”.

Anche Manila Nazzaro è fermamente dalla parte di Katia: “Io la giustifico perché dietro a dei termini forti di Katia, c’è comunque un pensiero molto profondo che parla di rispetto, di collaborazione, di solidarietà e generosità. Tutti e quattro elementi che l’altro gruppo non conosce assolutamente”.