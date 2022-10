Alfonso Signorini, il rimprovero a Elenoire: “Non è spettacolo degno di Canale 5”

Al conduttore non è piaciuto il litigio andato in scena alcuni giorni fa con Daniele Dal Moro in cui sono volate parole grosse.

Ieri nuova puntata del Grande Fratello Vip che ha visto l’eliminazione di Elenoire Ferruzzi. Prima del verdetto però, in apertura di serata, Alfonso Signorini ha voluto parlare proprio con Elenoire per un episodio accaduto nei giorni scorsi e che l’ha vista protagonista insieme a Daniele Dal Moro.

C’è stato un violento battibecco nei giorni scorsi tra i due concorrenti. Tutto è nato per una serie di equivoci tra i due. Sono volate parole grosse con il pubblico che ha criticato molto soprattutto Elenoire.

Fonte: web

“Elenoire a tutti i noi è capitato di non essere corrisposti nella vita e non centrano gli orientamenti sessuali, non devi legare tutte le volte che prendi un palo il fatto che sei transessuale, Ma perchè parti subito per la tangente? È possibile che come appena un uomo ti mostri un po’ di gentilezza dici di essere innamorata” – ha detto Alfonso senza giri di parole.

La replica di Elenoire non si è fatta attendere. “Può succedere che si prendono dei pali, però per le donne come me è tutto più complicato. Sfido chiunque per chi ha vissuto una vita di privazioni non riuscire a legarsi subito. Daniele mi ha dato degli input, abbiamo condiviso molte cose. Le sensazioni che io provo le posso sapere solo io e mi dà fastidio quando gli altri mettono in dubbio le mie emozioni”.

La lite andata in scena nella casa non è piaciuta ad Alfonso che infatti l’ha fatto notare. “Sentire così tante parolacce non è uno spettacolo degno di Canale 5 o di qualsiasi altra televisione che entra nelle case degli italiani. Non ci sono piaciuti i modi” – ha detto.

Dello stesso avviso anche Sonia Bruganelli: “Tu hai tutto il diritto di essere amata ma non puoi tirare fuori quella violenza nei confronti di un ragazzo che si era avvicinato a te in modo rispettoso. E’ brutto per te. Sfoghi questa rabbia su altra gente, anche sui tuoi compagni”.

Alla fine Elenoire è stata eliminata, forse anche a causa di questo comportamento che non è piaciuto per niente al pubblico a casa.