Sonia Bruganelli, gli stivali rock hanno conquistato tutti ma il prezzo è da capogiro

Lunedì è andato in scena una nuova puntata del Grande Fratello Vip, l’undicesima di questa edizione come sempre condotta da Alfonso Signorini. In studio nei panni di opinionista era presente come di consueto, Sonia Bruganelli.

C’è sempre molta curiosità per i look scelti in occasione della puntata da parte della moglie di Paolo Bonolis. In questo periodo Sonia sembra prediligere molto il total black e anche lunedì ha optato per questa soluzione scegliendo un look semplice, ma al tempo stesso audace e sensuale.

Fonte: web

Sonia ha sfoggiato un tubino leggermente drappeggiato sui lati, a monospalla, firmato Norma Kamali e dal costo di 279 euro. Ma a rendere più aggressivo il look sono stati gli stivali.

Si è trattato di un modello a tronchetto con l’iconico tacco a spillo metallico e una serie di fibbie di pelle che avvolgono la calzatura firmate da Casadei. Il costo non è proprio alla portata di tutti visto che negli store sono a 1.100 euro anche se è accettato il pagamento in 3 comode rate senza interessi.

Il look è stato poi completato con dei collant a micro rete e i capelli raccolti per mettere in evidenza il viso e soprattutto i suoi occhi azzurri. Il trucco molto leggero, non eccessivo.

Tornando agli stivali, Casadei è uno dei brand preferiti da Sonia che in diverse occasioni sceglie di sfoggiare scarpe create dalla famosa boutique.

Intanto chi si è scagliata contro l’opinionista è stata l’ex concorrente Sara Manfuso che nella casa ha subito diverse provocazioni proprio da parte di Sonia.

“Non si rende conto del posto in cui lavora, va nella direzione contraria a quella del conduttore, sembrava che il suo sport preferito fosse quello di attaccarmi. Le offese che mi ha fatto sui social? Non potevo difendermi, o fai l’opinionista in studio, e quando esci non fai campagne di fango contro di me. Quando ero nella Casa faceva dei tweet anche contro mio marito, mi ha detto giudico solo quello che vedo nella casa, bugiarda!” – le sue parole.